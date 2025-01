CASARANO-MARTINA – La Monica riprende Malcore, big match di giornata senza vinti né vincitori

Si chiude in parità il big-match di giornata tra Casarano e Martina che si portano a casa un punto, mantengono immutate le distanze l’una dall’altra e consolidano la propria autostima in vista della volata per la vittoria del campionato.

Gara che poteva terminare con qualsiasi risultato, visto i potenziali in campo. La cronaca è da subito fitta di eventi con tentativo di Llanos da corner per gli ospiti, seguito da un tiro di Pinto che allarga troppo la mira. Martina minaccioso con un piazzato di Silvestro che sfiora l’incrocio dei pali. Prima del riposo, attivi Malcore per il Casarano (colpo di testa debole) e Piarulli per il Martina (tiro troppo centrale).

Grossa occasione per il Casarano in avvio di ripresa, quando D’Alena trova la traccia per liberare Malcore davanti al portiere avversario, ma il bomber rossazzurro fallisce clamorosamente la mira mandando il pallone a lato. Locali che reclamano un rigore al 4′ per presunto fallo di mani in area di un difensore martinese. Sugli sviluppi, poi, Loiodice chiama Figliola ad un volo plastico per preservare l’inviolabilità della sua porta. Il Casarano accelera e sembra essere sul punto di trovare il gol del vantaggio ma il Martina non molla di un centimetro e offende non appena ne ha l’occasione, come succede al 12′ su tentativo di Piarulli ben controllato da Fernandes che poi si ripete su La Monica un minuto dopo. Passata la paura, il Casarano mette il muso davanti nel miglior momento degli ospiti: è il 15′ quando un tiro di Malcore verso la porta avversaria è deviato da un tocco di Llanos che rende impossibile la traiettoria per il suo portiere Figliola. Lo stesso Malcore potrebbe raddoppiare prima della mezzora, vanificando però un succulento assist di Cajazzo. Si susseguono i cambi dalle rispettive panchine e a dieci dalla fine arriva il pari del Martina con La Monica che sfrutta un incertezza difensiva rossazzurra per infilare Fernandes con un preciso rasoterra. Lo stesso La Monica, subito dopo il gol, va a un passo dal raddoppio ma Fernandes è bravo a deviare il pallone proprio sulla linea della sua porta. Nei minuti finali, gioia strozzata per il “Capozza” quando Saraniti trova il potenziale gol partita, annullato per fuorigioco dall’arbitro.

Pareggio con gol, dunque, tra due delle formazioni favorite per la vittoria finale del girone H di Serie D.

Nel prossimo turno, trasferta campana per il Casarano, atteso dalla Palmese; avversario campano anche per il Martina ospiterà al “Tursi” la Real Acerrana.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 19.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 20

CASARANO-MARTINA 1-1

RETI: 15′ st Malcore (C), 35′ st La Monica (M)

CASARANO (3-4-2-1): Fernandes; Milicevic, Rizzo, Morales; Pinto (33′ st Versienti), Logoluso, D’Alena (20′ st Cerutti), Cajazzo (42′ st Perez); Ferrara (30′ st Opoola), Loiodice; Malcore (33′ st Saraniti). All. Di Bari.

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Lupo, Llanos, De Angelis, Tuccitto (20′ st Ievolella); Piarulli (31′ st Cafagna), Zenelaj; Russo (20′ st Mancini), Mastrovito (27′ st Basile), Silvestro (42′ st Dieng); La Monica. All. Pizzulli.

ARBITRO: Massari di Torino.

RISULTATI E CLASSIFICA