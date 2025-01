NARDÒ-UGENTO – Quaterna granata, poi lo scossone a fine partita: dimissioni in massa

Il Nardò si aggiudica anche il derby di ritorno superando nettamente l’Ugento ma a fine partita arrivano le dimissioni in massa dell’amministratore unico Alessio Antico, del direttore generale Silvano Toma e del direttore sportivo Andrea Corallo. “La società – si legge nella nota diffusa a fine partita dal club granata – è intenzionata a cedere le quote con le dovute clausole di salvaguardia per la squadra“. Gesto, forse, ascrivibile alle critiche ricevute da una parte della tifoseria, nelle scorse settimane, per il rendimento alternante della squadra. Dopo due playoff vinti nelle ultime due stagioni, il Nardò si trova in settima posizione, a -11 dalla vetta e a -4 dalla zona playoff.

Ritornando alla partita, poco da fare per l’Ugento che paga a caro prezzo un paio di distrazioni difensive anche se il risultato finale è severamente penalizzante per la squadra giallorossa.

Prima nota di cronaca al 14′, quando Milli vince un contrasto col rientrante Teyou (che ha pagato tre giornate di squalifica) e batte verso la porta dell’esordiente Illipronti, colpendo il palo. L’ex giovanili dell’Atalanta poi devia in corner un tiro di Piazza. L’Ugento manca il colpo del vantaggio al 35′ quando Sanchez inventa per Rossi che fallisce clamorosamente la deviazione da corta distanza. Ed ecco allora che il Nardò passa all’incasso con Correnti (che decise il match dell’andata giocato a Parabita), pronto nell’involarsi verso la porta avversaria dopo aver vinto un contrasto e fulminare il portiere ospite con un mancino che s’infila sotto la traversa.

L’Ugento alza il baricentro nella ripresa a caccia del pari ma è poco incisivo dalla tre quarti avversaria in su. È ancora Rossi alla mezzora a mancare l’appuntamento col gol vanificando un preciso cross al centro partito dai piedi di Teyou, Come successo nel primo gol, il Nardò è letale nella replica: azione di Correnti, assist per Gatto che mette dentro il 2-0 al minuto 81′. Ugento ormai allo sbaraglio e terzo gol dei locali firmato ancora da Gatto e definivo poker di Addae a due minuti dal novantesimo.

La vittoria contro la squadra di Mimmo Oliva permette al Nardò di salire a 30 punti, allungando la striscia di risultati utili consecutivi a tre. L’Ugento non sfrutta l’ennesima sconfitta del Gravina che lo precede e rimane fermo a quota 19. Domenica prossima trasferta complicatissima per il Toro, atteso a Nocera Inferiore. L’Ugento, invece, ospiterà il Costa d’Amalfi, attualmente terzultimo, per quello che è un delicatissimo scontro diretto per la salvezza.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 19.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 20

NARDÒ-UGENTO 4-0

RETI: 42′ pt Correnti, 36′ st e 40′ st Gatto, 43′ st Addae

NARDÒ (3-5-2): Galli; Trinchera, Fornasier, Calderoni; Mazzotta, Milli (46′ st Mossolini), Addae, Correnti, Lucas (37′ st Munoz); Gatto (47′ st Ria Nzuzi), Piazza (32′ st Lollo). All. De Sanzo.

UGENTO (3-5-2): Illipronti; Bernardo, Lezzi, Martinez; Bedini (11′ st Grisley), Teyou (32′ st Ancora), Amabile (18′ st Romero), Regner, Navarro (22′ pt Romano); Rossi, Sanchez. All. Oliva.

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia.

RISULTATI E CLASSIFICA