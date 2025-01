LECCE – Primavera: vittoria sul filo di lana, battuto anche il Cesena

Terza vittoria consecutiva in campionato (e quattro compresa la gara di Coppa Italia) per il Lecce Primavera che batte di misura un coriaceo Cesena.

La gara si mette subito in discesa per i giallorossi che chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie a Pacia e al solito Bertolucci. Tutt’altro Cesena nella ripresa che mette sotto i ragazzi di Scurto e prima riapre la partita con un rigore realizzato da Coveri al 72′, poi la pareggia a quattro dalla fine con Zamagni. Quando tutto sembrava ormai andare verso un pareggio, ecco che il Lecce rimette la freccia in extremis con una rete di Agrimi che sfrutta nel migliore dei modi una palla vagante in area avversaria. Sull’azione successiva, però, il Cesena manca clamorosamente il 3-3 con Toscu.

Lecce che sale a 30 punti e in ottava posizione. Mercoledì prossimo turno infrasettimanale in casa del Milan, più su di sole tre lunghezze.

IL TABELLINO

LECCE-CESENA 3-2

RETI: 16′ Pacia (L), 26′ Bertolucci (L), 73′ rig. Coveri (C), 86′ Zamagni D. (C), 90′ Agrimi (L)

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Esposito, Pacia, Pejazic – Kovac, Gorter, Denis (75′ Agrimi, 90+5′ Russo) – Winkelmann (89′ Regetas), Bertolucci (75′ Kodor), Delle Monache (75′ Mboko). A disp. Verdosci, Yilmaz, Lami, Zanotel, Basile, Muya. All. Scurto.

CESENA (4-3-2-1): Montalti – Manetti (67′ Ronchetti), Gallea, Valentini, Domeniconi – Ghinelli (75′ Zamagni D.), Campedelli, Arpino (62′ Tosku) – Tampieri (62′ Castorri), Wade (46′ Perini) – Coveri. A disp. Gianfanti, Mattioli, Zamagni T., Lontani, Dolce. All. Campedelli.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

NOTE: Ammoniti Manetti, Domeniconi, Valentini (C). Rec. 2′ pt, 6′ st.