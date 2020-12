LECCE – Doppio Coda non basta: “Subiamo tantissimi gol… Testa al Monza, poi ci sarà tempo per riposarci e sistemare le cose”

Per il Lecce arriva il settimo pareggio stagionale e il 25esimo punto. Sono in corso le altre gare della giornata. Lunedì 4 i giallorossi ospiteranno il Monza prima della pausa

Pomeriggio dolceamaro per Massimo Coda. Il bomber del Lecce ne segna due al Tombolato, ma non bastano a regalare ai suoi la vittoria. Per l’Hispanico, comunque, c’è la gioia personale del primo posto momentaneo in classifica marcatori con dieci centri raggiunti prima della fine del girone d’andata. Ecco le sue parole ai microfoni Dazn.

“Prima di venire qui sei sempre consapevole di cosa ti aspetta, ossia devi vincere tanti duelli contro una squadra tecnica. Noi siamo stati bravi a tenerli, poi purtroppo sui cross ci siamo giocati la partita. Stiamo bene, abbiamo steccato solo la gara col Pisa, poi ce la siamo sempre giocata alla pari, se non di più, con tutti. Adesso pensiamo al Monza e a finire bene, poi ci sarà tempo per riposarci e mettere le cose a posto. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, subiamo tantissimi gol, su questo dobbiamo lavorare nel girone di ritorno. Cosa mi manca per la Serie A? Do sempre il massimo in campo e cerco di guadagnarmi la fiducia, se non arriva l’occasione sto sempre a battagliare. Balotelli come possibile rivale nella classifica marcatori? Beh, è partito in ritardo ma ha grosse potenzialità, ci può stare che faccia tanti gol. I miei li dedico a mia sorella nel giorno del suo compleanno”.