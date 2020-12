GALLIPOLI – Costantini: “Salutiamo un anno positivo. Società ambiziosa, nel 2021 puntiamo ai vertici”

In un 2020 dai risvolti a dir poco particolari e difficili, il Gallipoli ha vissuto un anno abbastanza intenso. Dopo aver centrato una salvezza non proprio scontata, grazie al grande lavoro svolto da mister Andrea Salvadore, il sodalizio giallorosso ha ampliato la base societaria con l’approdo in società della nuova presidente Paola Vella, che ha certamente innalzato il livello di aspettative attorno alla compagine salentina anche grazie all’arrivo di Antonio Toma sulla panchina, come confermato anche dal vice presidente giallorosso, Luciano Costantini.

TRA PRESENTE, PASSATO E FUTURO – “Dal punto di vista agonistico e sportivo, salutiamo un anno ampiamente positivo. Nello scorso campionato, grazie al lavoro svolto da mister Salvadore, abbiamo fatto una grande stagione che porto ancora nel cuore. Partendo tra mille scetticismi, abbiamo centrato una salvezza tranquilla, poiché al momento della chiusura avevamo un buon margine sulle ultime. Per quanto riguarda la seconda parte del 2020, con l’avvento della presidentessa Paola Vella, che mi onoro di affiancare, e la conferma del direttore Leucci, i nostri progetti sono diventati molto più ambiziosi. Purtroppo trarre un bilancio ad oggi è davvero molto difficile, considerando che abbiamo disputato solo due partite di campionato e due di Coppa. Qualora ci venga data la possibilità di ripartire, il nostro intento è quello di fare un campionato importante. Ad oggi viviamo nell’incertezza, ma la nostra speranza è quella di riprendere quanto prima, perchè, ripeto, possiamo contare su un‘ottima squadra e su una società molto ambiziosa, che vuole puntare ai vertici del campionato”.