LECCE – Di Francesco: “Stiamo crescendo ma il lavoro continua. Pierret? Deve migliorare la condizione”

Le parole di mister Eusebio Di Francesco dopo la vittoria di misura del Lecce sulla Carrarese firmata Helgason, ultima amichevole del ritiro pre-campionato a Bressanone, conclusosi ieri. La squadra, ora, si ritroverà mercoledì all’Acaya per riprendere il lavoro su campo.

“Sono contento, ho riscontrato grande disponibilità da parte dei ragazzi e una loro crescita, ma soprattutto perché stando a contatto 24 ore su 24 con loro, ho potuto conoscerne meglio anche le caratteristiche personali, non solo quelle da calciatori.

Ci stiamo conoscendo sempre di più, il lavoro sta procedendo nella giusta direzione, con una comprensione maggiore rispetto alle mie indicazioni durante gli allenamenti.

Questo è calcio d’agosto, è vero, ma ho visto dei miglioramenti rispetto alle precedenti amichevoli: siamo rimasti più corti nella fase difensiva e più armonici quando attaccavamo. Ho notato manovre interessanti, anche la ricerca di tante cose che abbiamo provato durante gli allenamenti.

Sono contento, ma il lavoro non finisce qui. Dobbiamo lavorare ancora molto in vista dell’inizio del campionato. In questo ritiro abbiamo lavorato tanto, anche con diversi doppi allenamenti, e in alcuni momenti abbiamo avuto le gambe pesanti. Oggi (ieri, ndr), invece, la squadra mi ha meravigliato: mi aspettavo una prestazione più appesantita.

Ndaba? I nuovi in generale si stanno disimpegnando bene. Lui è un ragazzo molto sveglio, viene da un campionato diverso dal nostro, con modalità difensive differenti – ad esempio, marcando spesso a uomo. Lavorando invece con la palla, sta assimilando con grande velocità le nostre direttive.

Pierret deve crescere nella condizione fisica e nella continuità, ma non deve mai fermarsi. È un ruolo che può ricoprire bene, ma serve continuità di movimento e disponibilità per tutti i 90 minuti. Lui queste qualità ce le ha, ma solo fino a un certo punto: deve ancora crescere sotto il profilo fisico.

A che punto siamo? Questo te lo dirò più avanti. Stiamo crescendo, stiamo assimilando tante cose che sto chiedendo ai ragazzi, che hanno dimostrato una grandissima disponibilità al lavoro e tanta dedizione”.