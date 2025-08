LECCE – Helgason a segno nell’ultimo test altoatesino. Di Francesco batte Calabro di misura

Si chiude con un sorriso amichevole il ritiro precampionato del Lecce. I giallorossi hanno infatti superato 1-0 la Carrarese in amichevole grazie alla marcatura di Helgason, al primo centro in questa fase preseason.

La Carrarese cerca di pressare subito alto il Lecce, orfano di Camarda causa febbre. Pierotti e Morente affiancano Krstovic nella coppia sommariamente titolare ai tempi di Giampaolo. Zanon salva all’8’ su un cross di Coulibaly. Il Lecce costruisce ma la Carrarese copre bene gli spazi. Krstovic calcia forte dai 25 metri al quarto d’ora, Bleve blocca a terra. È alto invece il destro di Coulibaly al 19’. La Carrarese di distende in ripartenza ma Melegoni e Finotto non raccolgono gli inviti dei compagni. Controbreak del Lecce al 26’ ma la conclusione di Ndaba non ha il lieto fine. Dopo il cooling break, il Lecce verticalizza e Imperiale trattiene Krstovic lanciato a rete direttamente da Falcone. Da palla ferma, mentre scocca il 30’, Helgason coglie la barriera. Pierotti e Morente partono molto centralmente rispetto al solito e contribuiscono non poco a dare densità al centro mentre Helgason ha licenza di offendere: sono prove di campionato. Riuscite al 34’. Da una folata dell’argentino nasce l’1-0. Attacco dalla destra, dribbling su Cicconi, sinistro respinto da Zanon e rimpallo scaraventato in rete da Helgason. Pierret fa il possibile per dare tempi e sostanza e si fa vedere con volontà ed entrate. Il Lecce chiude avanti il primo tempo: Helgason e Morente si cercano più volte ma senza generare tiri. Nei minuti di recupero, Morente spara alto.

Nella ripresa c’è Kaba, toccato da un avversario al 49’ con proteste di Di Francesco, che continua nella ricerca di imporre il proprio gioco. L’altro neo entrato è N’Dri, che gioca a destra. Al 53’ Zuelli prova la punizione vincente dalla sinistra, alta. Calabro chiede coraggio ai suoi e Gaspar in qualche modo annulla l’assist di Finotto in ripartenza. Pierret tocca duro Bozhanaj e l’arbitro evita il giallo solo per la natura del match. All’ora di gioco girandola di cambi per il Lecce: Banda (Pierotti), Berisha (Helgason), Gorter (Pierret) e Kouassi (Veiga). Al 63’ Gaspar, impreciso in impostazione poco dopo, non riesce a toccare il cross di Zuelli e Finotto sfiora l’1-1 nella vera prima occasione da gol. La pressione offensiva apuana fa sbandare il Lecce, che però recrimina ancora con Kaba spinto da Schiavi in area senza rigore. N’Dri fa carambolare un pallone su Kaba, il cui apporto è più che positivo, al 68’, Bleve fa buona guardia. Con N’Dri e Banda, Di Francesco vuole dare profondità ma i due non sfondano. Krstovic ha qualità più ampia rispetto a tutti e al 72’ esalta i riflessi di Bleve sulla botta dai sedici metri. Il portiere leccese della Carrarese esce anche puntualmente su N’Dri innescato da Krstovic. Il Lecce chiude con Fruchtl in porta e con una compattezza superiore rispetto alla precedente sbandata. Contropiede giallorosso all’82’. Imperiale chiude N’Dri e Krstovic impatta male il pallone. Esposito, ex Potenza, entra al posto di Krstovic nella sua prima vera uscita con il Lecce. Insieme a lui Addo per Ndaba e Perez per Tiago Gabriel. La Carrarese tenta gli ultimi assalti nel finale ma è N’Dri a sciupare il 2-0 solo di fronte a Garofani. Fruchtl salva i suoi a 2’ dalla fine, quando Torregrossa sfugge a Perez e indirizza di testa con tocco del cileno.

IL TABELLINO:

Lecce-Carrarese 1-0

LECCE: Falcone © (27’st Fruchtl), Ndaba (38’st Addo), Gaspar, Morente (1’st N’Dri), Krstovic (37’st Esposito), Helgason (15’st Berisha), Veiga (15’st Kouassi), Coulibaly (1’st Kaba), Tiago Gabriel (42’st Perez), Pierotti (15’st Banda), Pierret (15’st Gorter). A disposizione: Samooja, Penev, Rafia, Ramadani, Maleh, Ubani, Kovac. Allenatore: E. Di Francesco

CARRARESE: Bleve (38’st Garofani), Imperiale ©, Melegoni (10’st Cham), Zanon, Bozhanaj (29’st Capezzi), Cicconi, Bouah, Parlanti (10’st Cham), Zuelli (29’st Rubino), Finotto (29’st Torregrossa), Belloni (37’ Scheffer). A disposizione: Fiorillo, Illanes, Oliana, Schiavi, Accornero, Distefano, Cham, Palermo, Liberali, Olivo. Allenatore: A. Calabro.

Marcatori: 35’pt Helgason

Ammoniti:

Recupero: 1’pt, 1’st

Arbitro: Francesco Zaccheria (sez. di Legnago) Assistenti: Francesco Colucci (sez. di Padova) e Riccardo Targa (sez. di Padova)

A riposo Camarda reduce da uno stato febbrile, allenamento personalizzato per Gallo e Pehlivanov.