TENNIS – Reina Soisbault Cup a Maglie, l’Italia si ferma in semifinale

La nazionale italiana femminile Under 18 di tennis fallisce l’obiettivo delle finali di Granville, in Francia. Le ragazze allenate da Giovanni Paolisso hanno infatti perso la semifinale della Reina Soisbault Cup, torneo internazionale giovanile in corso di svolgimento al Circolo Tennis Maglie.

La squadra azzurra, formata da Ilary Pistola, Sveva Pieroni e Alessia Antici ha dovuto soccombere alla Cechia che si è imposta per 2-1. La Cechia, insieme a Serbia (vincitrice del torneo) e Polonia, andrà a giocarsi le finali in Francia da domani a mercoledì 6 agosto.

Per il capitano azzurro, Paolisso, è stata un’esperienza comunque positiva e molto formativa per le ragazze, due delle quali erano alla loro prima esperienza nell’Under 18, e che le hanno viste confrontarsi con le altre nazionali in un raggruppamento molto difficile.

Il direttore della manifestazione e consigliere regionale FITP, Antonio Baglivo, traccia un bilancio positivo: «Le tenniste che abbiamo visto sui nostri campi sono tra le migliori della categoria Under 18 e già protagoniste nei tornei internazionali juniores come Roland Garros, Wimbledon e Internazionali di Roma. Per molte di loro, il prossimo passo nella loro carriera sarà la Billie Jean King Cup. Il Circolo Tennis Maglie ha da molti anni il privilegio di ospitare questa vetrina di giovani talenti, come anche l’Under 12 di primavera, perché Tennis Europe e FITP da sempre riconoscono la nostra esperienza organizzativa che ci ha visto affiancati ai più prestigiosi circoli europei. Per il territorio regionale queste manifestazioni sono un formidabile volano per il movimento tennistico giovanile per il quale i circoli pugliesi compiono enormi sforzi».