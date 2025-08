LECCE – Per la Primavera arriva l’esterno offensivo Onyemachi

Il Lecce ufficializza l’ottavo nuovo ingaggio per quanto riguarda la Primavera. Si tratta di Divine Onyemachi, nell’ultima stagione al West Bromwich Albion FC, esterno offensivo classe 2007 di origine nigeriana con passaporto britannico.

Onyemachi ha giocato una buonissima stagione nell’Under 18, stagione 2023/24, segnando nove gol e mettendo a referto tre assist. Nella scorsa annata ha esordito in Premiere League 2 con tre presenze, ripetendosi con l’Under 18 del West Bromwich Albion, bucando la porta avversaria per undici volte in 21 partite.

Nelle scorse settimane, sono stati ufficializzati, per la Primavera di mister Simone Schipa, il centrocampista danese Gustav Nohr; il centrocampista svizzero-marocchino Marouane Calame; il centravanti sloveno Nemanja Milojevic; il terzino destro svedese-congolese Williiam Rashidi; l’esterno difensivo danese Hjalte Laerke; il difensore centrale bosniaco-svizzero Haris Kozarac e l’esterno difensivo spagnolo Arnau Bargallò Sans.