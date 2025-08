LECCE – Coulibaly: “Il gruppo è solido, stiamo lavorando bene: con calma e pazienza arriveranno i frutti”

Dal ritiro di Bressanone, oggi in casa Lecce ha preso parola Lassana Coulibaly. Le parole del centrocampista maliano.

“Domani sarà l’ultimo giorno di ritiro. Tutti stiamo lavorando bene, e questo è molto importante per noi. I test svolti ci hanno dato buone indicazioni: il gruppo sta rispondendo bene. Domani giocheremo l’ultima amichevole di questa preparazione, e dobbiamo vincere. I nuovi arrivati si sono integrati positivamente. Camarda, Kouassi, N’Daba e gli altri stanno entrando nei meccanismi, anche se alcuni di loro hanno ancora bisogno di un po’ di tempo per inserirsi completamente. Ma il lavoro che stiamo facendo è buono, in continuità con quello dello scorso anno. Il gruppo è solido. Dobbiamo continuare a lavorare con calma e pazienza. Al momento non siamo ancora al meglio, ma passo dopo passo i frutti del lavoro arriveranno, anche dal punto di vista offensivo. La salvezza conquistata l’anno scorso è stata fondamentale per noi e per la società. Quest’anno però dobbiamo fare ancora meglio dello scorso campionato, quando abbiamo centrato l’importante salvezza all’ultima giornata”.