UGENTO – Mercato: sette volti nuovi e due riconfermati per mister Di Michele

«Faremo di tutto per essere protagonisti in un campionato che si preannuncia lungo, complicato e ricco di piazze storiche». Questa la dichiarazione d’intenti del presidente dell’Ugento Calcio, Massimo De Nuzzo, subito dopo l’ufficializzazione del mancato ripescaggio in Serie D del club giallorosso. L’Ugento, dunque, vuole presentarsi ai nastri di partenza della prossima Eccellenza pugliese con l’intenzione di giocare un campionato di vertice.

Il playout perso al 91’ col Manfredonia e le speranze di riacciuffare la Serie D dalla porta di servizio, svanite col Comunicato n. 79 della Lnd di giovedì sera, fanno ormai parte del passato. Massimiliano Vadacca, responsabile dell’area tecnica, riconfermato insieme al direttore generale Roberto Cazzato, sta lavorando a pieno ritmo per rinforzare la rosa da affidare alle cure di mister David Di Michele. Sinora sono già sette i volti nuovi ufficializzati dal sodalizio giallorosso, l’ultimo dei quali è Bautista Boglic, esterno difensivo sinistro classe 2002, argentino con passaporto italiano, l’anno scorso autore di una stagione da protagonista con la casacca della Battipagliese in Eccellenza campana. Boglic, cresciuto nel Liniers de Bahia Blanca (che ha formato Lautaro Martinez), ha esordito in Italia anche nel Buccino Volcei. Sta nascendo un Ugento a forti tinte sudamericane. Oltre a Boglic, Di Michele potrà avere a disposizione anche i difensori Fernando Macias, venezuelano con passaporto spagnolo, classe 1999; Franco Ezequiel Grillo, centrale argentino classe 1999; il centrocampista Tomas Rivadero, argentino naturalizzato italiano, classe 2002; il suo connazionale Tomas Oses, attaccante mancino classe 1997; Luiz Eduardo Zanette, centravanti brasiliano classe 2002. A rappresentare il Vecchio Continente c’è Shota Tavdgiridze, esterno d’attacco georgiano classe 2002. Riconfermati dalla scorsa stagione i centrocampisti Francesco Scarlino e Alessandro Inguscio. Scarlino, classe 2006, originario di Taurisano, l’anno scorso è stato aggregato alla prima squadra in Serie D giocando un paio di partite da titolare, oltre a essere un punto fermo della formazione Juniores. Ben 14 i gettoni di presenza di Alessandro Inguscio, mezzala classe 2003, originario di Galatone, con alle spalle già tre stagioni di Serie D con Virtus Matino (2021/22), Nardò e Barletta (2023/24) e Ugento nello scorso campionato. Infine, è stato ufficializzato lo staff di mister Di Michele: Rocco Leone, allenatore dei portieri; Gabriele Verdesca, vice allenatore; Francesco Carbone, preparatore atletico. Riconfermati Massimo Zaccaria e Luigi Cera, entrambi collaboratori tecnici.