LECCE – Mercato fermo e con delle lacune da colmare. Intanto la campagna abbonamenti vola

Mentre il gruppo-squadra si gode un paio di giorni di riposo per poi riprendere, mercoledì all’Acaya, gli allenamenti, l’Us Lecce comunica che la campagna abbonamenti “Solamente Tu” per l’annata calcistica 2025/26 ha toccato e superato quota diecimila sottoscrizioni. La fase di prelazione per i vecchi abbonati si chiuderà venerdì prossimo, 8 agosto; dopo una pausa di tre giorni nel weekend, da lunedì 11 si aprirà la vendita libera, aperta a tutti. In questa fase i vecchi abbonati potranno anche cambiare posto conservando la tariffa agevolata.

Intanto è sempre apparentemente fermo il mercato che ruota attorno al nome di Nikola Krstovic, nel mirino di un paio di club italiani (Roma e Atalanta) ma anche all’estero. La richiesta del Lecce è sempre di 30 milioni di euro. La sensazione è che le cose andranno ancora per le lunghe. Per quanto riguarda la rosa giallorossa, le amichevoli estive di Bressanone e zone limitrofe hanno evidenziato alcuni settori su cui operare quanto prima. In primis, un difensore centrale affidabile – e magari d’esperienza – da schierare accanto a Gaspar, autore di buoni movimenti ma anche di un paio di pesanti distrazioni nel test di Bressanone. Perez, al momento, sembra avere ancora bisogno di tempo per adattarsi ad un altro calcio e ad un altro clima rispetto a quello vissuto in Cile. E ancora: una mezzala d’inserimento sarebbe più che utile, una tipologia di calciatore di cui il Lecce avrebbe bisogno da almeno due o tre stagioni. E ancora: la qualità delle coppie sugli esterni d’attacco sembra ancora bassa, alla luce delle balbettanti prove di N’Dri e Banda e delle condizioni fisiche ancora non ottimali di Morente e Pierotti (monitorato dalla Roma). Da ultimo, qualora Krstovic dovesse partire, si avrà bisogno di un degno e affidabile sostituto perché sarebbe impensabile affidare il peso dell’attacco esclusivamente sulle spalle del 17enne Camarda, che, comunque, è stato uno dei più brillanti e che ha fatto intravedere delle ottime cose in ritiro.