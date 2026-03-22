LECCE – Di Francesco in sala stampa: “Due punte? Non ora. Possiamo e dobbiamo lottare sino all’ultimo”

Dopo il ko di misura contro la Roma, Eusebio Di Francesco si è presentato nella sala stampa dell’Olimpico per analizzare il momento del suo Lecce. Tra l’amarezza per il risultato e la difesa del proprio operato, il tecnico abruzzese ha tracciato la rotta per la volata salvezza, toccando anche temi extra-campo.

Interpellato sulla scelta di non giocare con due punte nella parte finale Di Francesco è stato categorico: “In questo momento non abbiamo le caratteristiche per giocare con due centravanti. L’occasione più nitida l’abbiamo costruita con un solo attaccante. Prediligo una squadra che si muove in modo dinamico e valuto sempre in base alle risorse che ho a disposizione”.

Sulla preparazione del match, il tecnico ha ammesso un avvio contratto: “Sembravano più freschi loro, inizialmente siamo stati timidi. Avevamo studiato una partita di contenimento e ripartenza, simile a quella col Napoli, usando Pierotti per accorciare gli spazi. Non volevamo abbassarci troppo, ma quando la Roma ha inserito la seconda punta siamo andati più in difficoltà”.

Il tecnico ha poi centrato il punto debole della stagione giallorossa: “Siamo il peggior attacco del campionato. Contro le grandi squadre la differenza la fa il cinismo: oggi abbiamo avuto una chance enorme ma non l’abbiamo sfruttata. Mi tengo stretto l’atteggiamento, ma dobbiamo sistemare le sbavature difensive. Non cerchiamo alibi, questa squadra può e deve lottare fino all’ultimo per salvarsi”.

In chiusura, un momento di amara ironia sul suo record personale contro i giallorossi capitolini: “Non ho mai vinto contro la Roma? Sarà il destino, una maledizione (ride, ndr). Sinceramente avrei voluto fare lo sgambetto stasera, ma prima o poi succederà. Ringrazio i tifosi romanisti per il rispetto, è reciproco”. (TMW)

QUI le dichiarazioni a Sky