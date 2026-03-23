TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 18ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 18 – 7ª rit.
(22.03.2026 h 15)
Salento Soccer A.-Alixias 3-2
Merine-Atl. Copertino 2-1
Calimera-Club Salento Lecce 0-0
Seclì-Lizzanello 0-2
V. Collepasso-S. Guagnano 6-1
Kick Off A.-S. Veglie 2-6
Da recuperare: Lizzanello-S. Guagnano (04/04 h 15) e Merine-Alixias (09/04 h 16)
CLASSIFICA
S. Veglie 49
Alixias 34 (-1 gara)
Atl. Copertino 32
Kick Off A. 32
V. Collepasso 31
Merine 27 (-1 gara)
Lizzanello 26 (-1 gara)
Seclì 24
Salento Soccer A. 24
Calimera 13
S. Guagnano 9 (-1 gara)
Club Salento Lecce 2
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 20 – 9ª rit.
(12.04.2026 h 16)
V. Collepasso-Alixias
Kick Off-Atl. Copertino
S. Guagnano-Club Salento Lecce
Salento Soccer A.-Lizzanello
Merine-Seclì
Calimera-S. Veglie
(La giornata 19 è stata posticipata al 3 maggio)
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.