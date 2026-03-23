TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 21 – 10ª rit.
(22.03.2026 h 15)
Sannicola-Andrano Castiglione 4-0
LM Scorrano-AP Specchia 6-1
Choriana-Cutrofiano AM 4-2
V. Neviano-GC Muro 0-2
Atl. Melpignano-Palmariggi 0-6
Riposa Atl. Salve
CLASSIFICA
GC Muro 48
Palmariggi 44 (-1 gara)
V. Neviano 41
Atl. Salve 39
LM Scorrano 36
Cutrofiano AM 27
Andrano Castiglione 17
AP Specchia 16
Choriana 15 (-1 gara)
Sannicola 9
Atl. Melpignano 3
Da recuperare: Palmariggi-Choriana (26/03 h 16)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22 – 11ª rit. – ULTIMA
(12.04.2026 h 16)
Cutrofiano AM-Atl. Melpignano
Palmariggi-Atl. Salve
Andrano Castiglione-Choriana
GC Muro-LM Scorrano
AP Specchia-Sannicola
Riposa Virtus Neviano
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.