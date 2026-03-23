NARDÒ – Gigliotti risolve la pratica Francavilla in Sinni: continua la corsa playoff, dedica a Sall

Il Nardò non perde il vizio di vincere tra le mura amiche, ma per piegare il Francavilla in Sinni deve sudare più del previsto. Finisce 2-1 per i granata, che ringraziano Guillaume Gigliotti: il difensore, con una punizione magistrale allo scadere, spegne i sogni dei lucani che ormai assaporavano un punto prezioso in chiave salvezza.

Nonostante un avvio arrembante, con occasioni in serie per Addae, Margheriti e D’Anna, il Nardò rischia grosso al 27′ quando Barone colpisce il palo interno. Lo scampato pericolo scuote i padroni di casa che al 37′ passano: contropiede fulmineo di Garnica e tap-in vincente di capitan D’Anna, al suo decimo sigillo stagionale.

In avvio di ripresa, però, il blackout: un errore in disimpegno di Risolo regala a Da Silva il pallone dell’1-1. Il Nardò accusa il colpo, appare lento e impreciso, subendo l’iniziativa ospite per gran parte del secondo tempo. La svolta arriva al 37′ della ripresa: fallo al limite dell’area e mancino telecomandato di Gigliotti che si infila all’incrocio dei pali, regalando tre punti vitali per la corsa playoff contro Afragolese e Virtus Francavilla.

A fine gara, il tecnico Fabio De Sanzo non nasconde le critiche alla prestazione: «Abbiamo giocato male, soffrendo oltremodo in fase difensiva. Eravamo lunghi, poco brillanti nei contrasti e probabilmente stanchi mentalmente. Mi tengo stretto solo l’orgoglio dei ragazzi, fondamentale per agguantare la vittoria in una domenica storta». Il successo è stato dedicato interamente a Ndiaga Sall, il giovane talento granata che ha riportato la rottura del crociato durante il Torneo di Viareggio. «Siamo addolorati per lui, è un ragazzo sfortunatissimo che dovrà affrontare il secondo intervento in pochi mesi – ha concluso De Sanzo – tutta la squadra si stringe intorno a lui per fargli sentire vicinanza in questo momento difficile». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 22.03.2026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 28

NARDÒ-FRANCAVILLA IN SINNI 2-1

RETI: 7′ pt D’Anna (N), 4′ st Da Silva (F), 37′ st Gigliotti (N)

NARDÒ (4-4-2): Galli (32′ st Verdosci); Minerva, Trinchera, Gigliotti, Calderoni; Margheriti (40′ st Tursi), Addae, Risolo, Garnica (44′ st Agrimi); D’Anna, Elia (32′ st Tedesco). All. De Sanzo.

FRANCAVILLA I.S. (4-2-3-1): Ciardi; Pellegrini, Germinio, Martellotta, Musumeci (40′ st Esposito); Emmanouil (23′ st Visconti), Gentile; Skoric, Cabrera, Barone; Da Silva. All. Lazic.

ARBITRO: Laugelli di Casale M.

RISULTATI E CLASSIFICA