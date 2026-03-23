LECCE – Falcone, il romano-salentino: “Potevamo fare punti come anche a San Siro, le ingenuità si pagano care…”

Wladimiro Falcone si presenta in sala stampa con la consueta schiettezza, dividendo il suo cuore a metà: da una parte la professionalità estrema per il Lecce, dall’altra l’amore viscerale per la “sua” Roma. L’analisi del match dell’Olimpico, però, non lascia spazio ai sentimentalismi: «Siamo bravi, facciamo belle prestazioni, ma torniamo a casa con zero punti», esordisce il portiere. «Potevamo fare punti qui come a San Siro. Sul gol subito i dettagli hanno fatto la differenza e contro le grandi squadre certe ingenuità si pagano care».

Nonostante l’esperienza, giocare nel suo stadio da tifoso romanista ha ancora un effetto particolare: «Pensavo di aver superato l’emozione, invece prima della gara avevo lo stomaco chiuso. Questo prato per me non sarà mai come gli altri». Un legame, quello con i colori giallorossi capitolini, che Falcone non ha mai nascosto, definendo il vestire la maglia della Roma come il “sogno della vita”, superiore persino al richiamo di club come il Real Madrid. Un desiderio che i tifosi leccesi rispettano: «Conoscono la mia fede e mi augurano di realizzarlo, sono fantastici. Ma per arrivarci so che devo continuare a meritarmelo con le prestazioni in Salento».

Nonostante un campionato da protagonista, con pochissime sbavature e parate pesantissime, la chiamata in Azzurro non è ancora arrivata. Falcone, quasi trentenne, osserva le scelte di Gattuso con estremo realismo: «Non ho ricevuto chiamate e non ne faccio un dramma. Forse pesa il fatto di essere arrivato in Serie A tardi, a 27 anni. Donnarumma, Carnesecchi e gli altri hanno percorsi diversi, ma io sono orgoglioso del mio. Se la Nazionale arriverà bene, altrimenti resto concentrato solo sul mio obiettivo».