LECCE – Di Francesco a Sky: “Buona prestazione ma ci manca cattiveria sotto porta”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di misura subita contro la Roma. Nonostante una prova di carattere, i giallorossi salentini non sono riusciti a concretizzare le occasioni create, vedendosi negare il pareggio da un salvataggio sulla linea di Hermoso su tentativo di Pierotti.

L’allenatore ha espresso rammarico per l’inefficacia offensiva della squadra, pur riconoscendo la solidità degli avversari: “Peccato perché creare opportunità a Roma non è facile, contro una squadra compatta come loro e noi facciamo fatica a fare gol. Abbiamo preso un gol per una loro bella giocata. Bravi loro, un po’ ingenuinoi nel concedere quel cross. Avevamo l’opportunità per rimetterla a posto ma abbiamo impensierito troppo poco la Roma. Colpe? Non direi che sia una colpa soggettiva, ma abbiamo permesso con troppa facilità a Hermoso di giocare e buttarsi”.

Il tecnico, grande ex della sfida, ha poi lodato la tenuta fisica della Roma, che nonostante gli impegni ravvicinati ha mostrato grande intensità: “Me li aspettavo un po’ stanchi e invece li ho visto belli determinati. La reazione della squadra forte che deve tirar fuori l’orgoglio. Pensavamo di crearle più difficoltà a livello offensivo, comunque una buona prestazione da parte nostra. Vaz? Ha aspettato noi per poter fare gol. Ma si vede che con Tiago Gabriel è stato un bel duello. Ha buona gamba, protezione palla. Cresce e sta maturando, deve inserirsi nel nostro calcio ma ha potenzialità”.