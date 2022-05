LECCE – Corvino sul mercato: “Dovremo intervenire su tutti i settori. La Serie A è una bestia feroce”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, parlando col Nuovo Quotidiano di Puglia, ha tracciato le prime linee guida del mercato giallorosso per la prossima Serie A.

“Con Stefano Trinchera abbiamo le idee chiare. Dobbiamo fare molto, intervenendo in tutti i settori. La Serie A è una bestia feroce, la conosco per averla affrontata 600 volte. Dei nostri nessuno è incedibile, ma il diktat del club è che una parte del budget deve rientrare per quanto accaduto in passato, sia per la pandemia, sia per la strategia dei prestiti che noi, in questo ciclo, non attueremo se non per raggiungere calciatori con possibilità di riscatto. Quelle politiche alterano l’aspetto tecnico ed economico dei club. la Serie A deve essere una risorsa per i club come il Lecce, a costo di rischiare di più. Non seguiremo, quindi, la via della dispersione tecnica ed economica perché porta voragini tecniche ed economiche. Abbiamo avviato, in questi due anni, la politica del ringiovanimento della rosa e della patrimonializzazione, sia umana, sia strutturale del club, mettendo anche il settore giovanile come punto al centro del progetto. Tutto ciò è frutto delle idee, della creatività e del virtuosismo, non del portafoglio come in altri club. la strada deve essere questa, ancora di più, alla luce delle nostre risorse. È importante il presente quanto il futuro”.