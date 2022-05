FEMMINILE – Lecce Women, netta sconfitta con la Rever Roma. Indino: “Troppi infortuni, lavoriamo per il futuro”

Netta sconfitta (6-1) per il Lecce Women sul campo della Rever Roma nella terzultima giornata del campionato di Serie C girone C femminile. Tante le assenze in casa salentina. L’allenatrice Vera Indino ha dovuto attingere al vivaio dell’under 17 e dell’under 15. Nonostante tutto, il Lecce Women è rimasto in partita sino ai primi minuti della ripresa, quando poi l’arbitro ha espulso la svedese Prambrant per fallo di reazione. Da quel momento in poi, c’è stata solo la formazione di casa che ha sfruttato la superiorità numerica per dilagare nel punteggio. Si segnala l’esordio del portiere Roberta Rizzo, classe 2006, di San Cesario di Lecce, estremo difensore dell’under 17.

«È una stagione che sta volgendo al termine e i troppi infortuni purtroppo non ci permettono di schierare mai la stessa formazione – ha detto al termine l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Anche oggi abbiamo dovuto rinunciare al capitano D’Amico, al portiere Alexandersson e in extremis anche a Guido. Inoltre Bengtsson è rientrata in Patria per motivi personali mentre le altre straniere le abbiamo lasciate libere da circa due mesi. C’è di più: Bergamo ha giocato più di 70 minuti pur avendo nella gambe solo un tempo. Di conseguenza, sfruttiamo queste ultime gare ufficiali per cercare di far fare esperienza alle giovani del settore giovanile, ma non è sempre facile ricevere una risposta positiva. Per crescere servono anche le sconfitte, è un percorso naturale. Non abbiamo più niente da chiedere al campionato, siamo salve da mesi e di conseguenza stiamo già lavorando per la prossima stagione».

Ora mancano due partite alla fine del campionato. Domenica prossima ultimo match casalingo della stagione, al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci, contro la Fesca Bari. Fischio d’inizio alle ore 15.30

—

IL TABELLINO

REVER ROMA-LECCE WOMEN 6-1

RETI: 7′ pt Giacobbi (R), 22′ pt Prambrant rig. (L), 46′ pt, 36′ st e 40′ st Giacobbi (R), 5′ st Fank, 43′ st Brundo (R)

REVER ROMA: Guidobaldi, Fank, Verro, Grassi, Brundo, Perna, Baldassarra, Berglund (35’ st Barbarino), Croce (35’ st Volpe), Giacobbi, Fiorella. In panchina: Fiorentini, Campanelli, Riccio. Allenatore Massimo De Luca.

LECCE WOMEN: Rizzo, Coluccia (45’ Serio), Bocchieri, Felline, Rollo, Spedicato, De Benedetto, Prambrant, Bergamo, Marsano, Tomei. In panchina: – Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Ravara di Valdarno.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 28): E. Coscarello-Independent 1-3, Grifone Gialloverde-Chieti 3-6, Res Roma-Apulia Trani 1-2, Rever Roma-Lecce Women 6-1, Roma XIV-Trastevere 1-1, Vis Mediterranea-Crotone 0-2. Riposano MP Matera e Fesca Bari.

CLASSIFICA: Apulia Trani 67; Chieti 65; Res Roma 57; Trastevere 55; Crotone 43; MP Matera 36; Lecce Women e Vis Mediterranea 33; Independent 30; Rever Roma 27; Grifone Gialloverde 18; Roma XIV 17; Fesca Bari 9; E. Coscarello 4.

(Ritirate Aprilia Racing e Catania)

PROSSIMO TURNO (29 mag.): Apulia Trani-Independent, Chieti-Res Roma, Crotone-Rever Roma, Lecce Women-Fesca Bari, Roma XIV-Vis Mediterranea, Trastevere-MP MAtera. Riposano Grifone Gialloverde e E. Coscarello.