LECCE – I convocati in sede in vista del ritiro. Date e orari delle prime quattro giornate

Ultimi spiccioli di vacanza per il gruppo Lecce, atteso lunedì e martedì in sede per le visite mediche, presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Da mercoledì, poi, si lavorerà sul campo all’Acaya per i primi test fisici, che continueranno sino al 15. Domenica 16, partenza per Folgaria.

Mister Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI – Bleve, Brancolini;

DIFENSORI – Baschirotto, Dermaku, Monterisi, Pongracic, Romagnoli, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens;

CENTROCAMPISTI – Bjorkengren, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh;

ATTACCANTI – Almqvist, Banda, Di Francesco, Listkowski, Strefezza, Ceesay, Rodriguez, Voelkerling Persson.

Helgason e Hjulmand godranno di un supplemento di vacanza sino al 16; Gendrey sino al 23. Maleh ha deciso di aggregarsi immediatamente al gruppo.

Aggregati dalla Primavera, come scritto stamani: Borbei, Viola, Salomaa (portieri), Pascalau, Dorgu (difensori), Samek, Vulturar, McJannet (centrocampisti), Burnete, Corfitzen (attaccanti).

Rese note, infine, date e orari delle prime quattro giornate. Lecce-Lazio si giocherà domenica 20 agosto alle 20.45; Fiorentina-Lecce, domenica 27 agosto alle 18.30; Lecce-Salernitana, domenica 3 settembre alle 20.45; Monza-Lecce, domenica 17 settembre alle 15.

(foto: Ceesay presso il Biolab di Cutrofiano, giugno ’22)