OTRANTO – Salvatore Taurino è il nuovo ds biancazzurro

Nuovo ingresso nei quadri dirigenziali del Città di Otranto. Sarà Salvatore Taurino il nuovo direttore sportivo del club biancazzurro.

Originario di Caprarica di Lecce, melendugnese d’adozione, ex calciatore professionista e già allenatore, tra le altre, di Martano, Ruffano, Taurisano, Maglie, Leverano, Galatone, Taurino è stato, per 19 anni, presidente e factotum della Goleaador Melendugno, scuola calcio e settore giovanile tra i più importanti della regione, già fucina di talenti capaci di affermarsi nel calcio professionistico (LEGGI QUI).

Con la prima squadra della Goleador, Taurino ha vinto numerosi campionati e una Coppa Puglia, portando, per la prima volta, il Melendugno in Promozione. Straordinaria anche l’ascesa del Melendugno Volley femminile, altra costola della Goleador, capace di scalare le posizioni della pallavolo nazionale la C e oggi, con un’altra società, la Serie A2.

“Sono contento della scelta fatta e pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per il Città di Otranto – le parole di Taurino – società capace negli anni di affermarsi tra le realtà più importanti e solide del calcio dilettantistico pugliese. Lavoreremo nel solco della storia societaria idruntina, puntando sulla crescita di talenti locali, consapevoli che programmazione e progetti importati sulla sostenibilità economica sono alla base di ogni percorso. L’impegno sarà massimo anche rispetto al settore giovanile, vera ricchezza di una società virtuosa come il Città di Otranto”.

Le parole del riconfermato direttore generale Luca Leucci su Taurino: “Sono orgoglioso che sia entrato a far parte del Città di Otranto. Come direttore sportivo potrà far tanto grazie alla sua innegabile e profonda conoscenza del calcio salentino”.

Oltre a Leucci e a Taurino, a completare lo staff dell’Otranto sono arrivate le riconferme di Rocco Filippo, segretario, che continuerà ad essere affiancato da Domenico Nicolazzo e Luigi De Santis, mentre Tonino Ruggeri sarà ancora il responsabile del settore giovanile; accanto a lui, continueranno il loro lavoro anche i dirigenti della cantera, Dario Montagna e Pierpaolo De Iaco. Prossimamente saranno resi noti altri ingressi e altre conferme per il settore giovanile.

(foto: da sx, Taurino, Tartaglia, Mazzeo, Leucci)