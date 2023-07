LECCE – Ufficializzate quattro amichevoli pre-campionato

Tra poco più di una settimana prenderà il via il ritiro pre-campionato del Lecce di Roberto D’Aversa. Anche quest’anno è stata scelta Folgaria (in foto), piccola e incantevole località trentina sita sull’altopiano Cimbro, a pochi chilometri da Rovereto.

Nel corso delle due settimane di ritiro, il Lecce scenderà in campo per le prime amichevoli di stagione. Al momento, le quattro amichevoli ufficializzate sono le seguenti: Lecce-Rappresentativa dell’Alto Adige il 18 luglio alle 17.30 a Folgaria; Lecce-Rovereto il 22 luglio alle 17.30 a Folgaria; Lecce-Padova il 26 luglio alle 17.30 a Folgaria; Lecce-Cittadella, il 30 luglio alle 17.30 a Lavarone.

Il gruppo, dopo il raduno in sede e le visite mediche presso li Centro Biolab di Cutrofiano, previsti da martedì in poi, svolgerà degli altri test fisici sul campo per tutta la prossima settimana. La partenza per Folgaria è prevista per domenica mattina.