TRIATHLON – Grande successo a Taranto per i Campionati Italiani di aquathlon: tutti i vincitori

Applausi a scena aperta per gli organizzatori dei Campionati italiani di Aquathlon, svoltisi domenica scorsa a Taranto, a cura dell’Asd Triathlon Taranto sotto l’egida FITri, col supporto di Marina Militare, Regione Puglia e Comune di Taranto.

Circa trecento i partecipanti a contendersi i titoli italiani su un percorso suddiviso in tre frazioni (2,5 km di corsa, tratto di nuovo tra Mar Piccolo e mar Grande, altri 2,5 km di corsa), snodatosi sul lungomare Vittorio Emanuele III, Ponte Girevole e Castello Aragonese.

“I riscontri altamente positivi ricevuti dalla manifestazione gratificano gli sforzi di tutte le componenti coinvolte – commenta Antonio Tondi, presidente regionale della federazione triathlon – . Ritengo si sia compiuto un passo avanti verso l’inserimento del triathlon all’interno del programma dei Giochi del Mediterraneo, evento in cui il triathlon può e deve ritagliarsi un importante spazio”.

Oltre ai titoli italiani assoluti maschili e femminili di aquathlon (trionfi di Nicolò Ragazzo del Valdigne Triathlon e di Giada Stegani del T.D. Rimini), la gara di Taranto ha assegnato i titoli di categoria Age Group, con diversi rappresentanti del nostro territorio in bella evidenza. Tra gli uomini il primo alfiere pugliese al traguardo è stato Federico Tondi, tesserato per il Gs Fiamme Oro, 19esimo assoluto e quinto nella categoria Junior. Diversi i piazzamenti sul podio nelle diverse categorie: Marcello Roncone (Free Dogs Castellana) si è classificato secondo tra gli S4, medaglie d’argento anche per Domenico Rotolo (Pol.va Amici di Marco, Bitonto) tra gli M1, Domenico Crudele (Pol.va Amici di Marco) tra gli M4, per Beppe Scardigno (FitCenter TT Bisceglie) tra gli M2, Andrea Misceo (Triathlon Taranto) tra gli M6 e Antonio Zupo (Atl. Monopoli) tra gli M7. Sul terzo gradino del podio è invece salito Alberto Pantaleo (Acquamarina Palese) nella categoria M2. Buona prova anche per Fabrizio Matarrese della Triathlon Taranto, quarto tra gli S4.

In ambito femminile la Puglia si è difesa con Maia Passaseo (salentina in forza ai siciliani del Magma Team), quinta fra le Junior e 27esima assoluta. Titoli tricolore di categoria per Giusy Pascariello (Triathlon Taranto, S3), Maria Carmela Stella (Acquamarina Palese, M2), Rosa Guadalupi (Acquamarina Palese, M4) e Maria Rosaria Lazzari (Salento Triathlon Enjoy, M5). Il bilancio è quindi completato dai secondi posti di Rosa Rella (Triathlon Team Altamura, M1), Chiara Morgese (Cus Bari, M2), Maria Cosoli (Acquamarina Palese, M4) e Cosima D’Orazio (Acquamarina Palese, M5) e dalla terza piazza conseguita da Francesca Lubelli (MSL Triathlon Team, Cavallino, M2).