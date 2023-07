BEACH RUGBY – Salento Rugby e Bears Capurso trionfano nella 14ª Magna Grecia Cup

Il Salento Rugby tra gli uomini e le Bears Capurso (in foto) tra le donne sono i vincitori dell’edizione 2023 del Magna Grecia Beach Rugby Cup, svoltasi nel weekend presso Lido Onda Marina a Torre San Giovanni, marina di Ugento.

Nel torneo maschile, Salento Beach e Meglio Baccio vincono i rispettivi gironi e passano alle semifinali insieme a Sant’Elia Brindisi e Taranto Generations. Nelle semifinali, Salento Beach batte Taranto e Sant’Elia Brindisi ha la meglio dei trepuzzini Meglio Baccio; finale di consolazione agli Helfish Team Puglia, quinto posto ai Salento Sharks con Francesco Ciampa miglior giocatore del torneo: la medaglia di bronzo ma al Meglio Baccio che ha la meglio sul Taranto; nella finale, il Salento Beach s’impone contro un coriaceo Sant’Elia per 8-2, alzando al cielo la quattordicesima Magna Grecia Beach Rugby Cup.

Tra le donne, come detto, primeggiano le Bears Capurso sulle Cozze Nere; Clementine Rigolout premiata come miglior giocatrice. Le ragazze, poi, si sono rese testimonial di “Allenati contro la violenza”, slogan scelto per la nuova campagna di comunicazione regionale contro la violenza sulle donne col Centro Anti Violenza “Il Melograno” dell’ambito di Gagliano del Capo.

Prossimo appuntamento col beach rugby sarà la finale del Trofeo Italiano del 29 luglio prossimo, sempre a Lido Onda Marina, ove si decreteranno i campioni d’Italia del beach rugby.