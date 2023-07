NARDÒ – Antico annuncia: “Non presenteremo domanda di ripescaggio in C”

Sfuma la possibilità di ripescaggio in Serie C per il Nardò, vincitore dei playoff del girone H di Serie D. Lo afferma il patron Alessio Antico, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia. Lo scoglio insormontabile è l’ultimazione, in tempo utile, dei lavori sull’impianto sportivo “Giovanni Paolo II” al fine di renderlo utilizzabile per disputarvi le partite della terza serie professionistica nazionale.

“Dobbiamo purtroppo prendere atto – dice Antico (in foto) – che la strada del ripescaggio non è più percorribile. I lavori inizieranno a breve, ma non potranno essere conclusi nei tempi stabiliti dalla Lega Pro. Pertanto, il 18 luglio prossimo non presenteramo domanda di ripescaggio. Cercheremo di conquistare la Serie C sul campo, ben consapevoli delle difficoltà dell’impresa in un girone H in cui militano piazze blasonate e ambiziose e che, ogni anno, annovera ai nastri di partenza almeno sei o sette società che puntano al salto di categoria”.

Intanto continuano i lavori di costruzione della rosa 2023-24, ancora affidata alla guida di Nicola Ragno. Dopo le conferme di alcuni elementi portanti dello scorso campionato, come Lanzolla, Urquiza, Addae, Guadalupi, Ciracì, Dambros e Ferreira, è stato ufficializzato l’arrivo di Mattia Gennari, 21enne difensore centrale, in forza al Montevarchi nello scorso campionato.