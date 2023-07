LECCE – La Primavera diventa sempre più multinazionale: ingaggiato un centrocampista ungherese 2005

Quarto ingaggio ufficiale per la Primavera del Lecce. Il dt Pantaleo Corvino e il ds Stefano Trinchera, stavolta, sono andati a pescare in Ungheria per assicurarsi le prestazioni del centrocampista Tamas Hegedus.

Nato nel febbraio 2005, Hegedus compie i suoi primi passi calcistici nelle giovanili del TVE Budapest e, nelle ultime due stagioni, ha militato nell’MTK di Budapest con cui ha anche esordito nella Youth League, giocando una manciata di minuti in uno dei match della fase preliminare, contro l’Ashdod.

Hegedus arriva a Lecce a titolo definitivo. Prima dell’ungherese erano stati ufficializzati, nei giorni scorsi, il duttile centrocampista polacco Wiktor Gromek, il portiere e il difensore centrale croato Lovro Herceg e Luka Zivanovic, tutti classe 2005.