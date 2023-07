LECCE – Vacanze finite: via alle visite mediche presso il Biolab di Cutrofiano

Vacanze finite per i calciatori dell’Us Lecce. Come previsto, stamani si sono inaugurate le visite mediche dei componenti della rosa 2023-24 presso il Centro Biolab di Cutrofiano.

Le visite mediche continueranno anche nella giornata di domani. Da mercoledì, tutto il gruppo si ritroverà in sede per effettuare i primi test sul campo. Il pre-raduno continuerà per tutta questa settimana, sino a sabato. Domenica 16, partenza per Folgaria (Tn), dove la squadra soggiornerà per due settimane. Nelle due settimane di ritiro sulle Dolomiti, la squadra sosterrà quattro amichevoli: la prima, il 18 luglio, contro una Rappresentativa dell’Alto Adige, alle 17.30; la seconda, il 22 luglio, contro il Rovereto alle 17.30; la terza, contro il Padova, il 26 lugli oalle 17.30, tutte queste a Folgaria; la quarta, a Lavarone, è in programma nell’ultimo giorno di ritiro, il 30 luglio, contro il Cittadella alle 17.30.