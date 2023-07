CURIOSITÀ – La Nazionale del Regno delle Due Sicilie in campo per beneficienza e per un posto ai Mondiali

Ha esordito in Transilvania, pochi giorni fa, la neonata Nazionale di calcio del Regno delle Due Sicilie, guidata dal presidente Massimo Amitrano e allenata da coach Guastafierro. Nella rosa militano ex calciatori professionisti e molti ex calciatori di Serie D e Eccellenza. Tra i più noti, Nicola Mora (ex Napoli, Bari e Parma), Raffaele Imparato (ex Salernitana, Paganese e Juve Stabia), Luca Natale Imbroinisi (ex Sapri e già militante in squadre di Serie B slovene e svizzere), Mario Ferri ‘Il Falco’ (ex Castel di Sangro e Serie A sanmarinese), Federico Di Fuzio (ex Ravenna e Teramo), Nassim Mendil (ex Avellino, Salernitana, Cosenza), Vincenzo Margiotta (ex capitano dell’Agropoli). La finalità è quella di raccogliere fondi per beneficienza, sposando cause come la lotta alla violenza sulle donne, la ricerca scientifica e la lotta alla leucemia.

In Transilvania, dunque, si sono giocate le prime partite di qualificazione per la Coppa del Mondo organizzata da Conifa (federazione alla quale sono affiliate squadre che rappresentano nazioni, territori o minoranze etniche non riconosciute ufficialmente dalla comunità internazionale o micronazioni non affiliate alla Fifa).

La Nazionale del Regno delle Due Sicilie ha giocato le prime partite contro la Terra dei Siculi (regione ungherese della Transilvania) e contro la Ciamuria (regione albanese del Nord della Grecia). Nelle prossime settimane, la selezione continuerà la preparazione ai prossimi impegni di Coppa del Mondo e degli Europei.