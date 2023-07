MELENDUGNO – Fine corsa: fusione con due altre società e duro atto d’accusa verso l’Amministrazione comunale

Cala il sipario sull’Asd Goleador Melendugno e Borgagne, nata nel 2004 e, nell’anno scorso, militante in Promozione pugliese, poi retrocessa in Prima Categoria.

Con un lungo post sul proprio canale Facebook, il sodalizio, rappresentato da Salvatore Taurino (nella miniatura), comunica l’impossibilità di continuare a fare sport in maniera professionale sul territorio, “non essendoci le condizioni per poter svolgere l’attività sportiva degna di questo nome”. Contestualmente, si rende nota la fusione con le società New Team Taviano e Boys Giallorossi Racale: la nuova società si chiamerà Football Taviano e militerà in Prima Categoria. Nel post si elencano i tanti successi raccolti dall’Asd e dalla collegata associazione sportiva pallavolistica cittadina. Al contempo viene fatta una cronistoria degli ultimi mesi, durante i quali la Goleador ha dovuto affrontare tante problematiche, a partire dalle difficoltà strutturali nell’utilizzo, anche condiviso con altre asd limitrofe, dell’impianto sportivo “Dell’Anna”. Tali scogli hanno costretto la squadra a giocare, a lungo, le bcasalinghe, in impianti sportivi limitrofi come San Donato, Martignano, Otranto, Galatone o Collepasso. Alto annoso problema, sicuramente connesso ai precedenti, è stato il manto erboso del “Dell’Anna”, in condizioni precarie dopo essere stato rifatto ex novo, e il mancato affidamento della gestione dello stadio.

La nota elenca, altresì, i successi raccolti dal sodalizio sportivo e i diversi giovani che sono oggetti d’interesse da parte di società calcistiche professionistiche, come Gabriele Fitto (“che sarà un calciatore della Lazio“, si legge), Antonio Veri, Simone Rizzo e Mattia Rutigliano, in orbita Taranto. Decine i ringraziamenti a dirigenti, presidenti e calciatori, del passato o del presente, che hanno sposato la causa Melendugno.

QUI il post completo

(foto: il terreno del “Dell’Anna” in condizioni precarie)