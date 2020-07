LECCE – Col Bologna è la gara decisiva, non sono più ammessi errori

Dopo lo scontro diretto per la salvezza perso dal Lecce contro il Genoa, il cammino degli uomini di Liverani è diventato impervio. A poco è servita la vittoria sul Brescia se non a rimanere in scia della quartultima Genoa, che, vincendo nel derby contro la Sampdoria, è rimasta a +4 sui salentini. Con la vittoria, a sorpresa, di ieri sera contro la Juventus, l’Udinese si è praticamente messa in salvo. Ai friulani, infatti, basterà non perdere domenica a Cagliari per tagliare, virtualmente, il traguardo della permanenza.

La salvezza di Mancosu e compagni passa attraverso tre tappe. La prima è il Bologna di Mijailovic, squadra dal carattere d’acciaio come quello del suo condottiero, che, però, dopo la scintillante vittoria di San Siro contro l’Inter, ha raccolto solo due punti nelle successive cinque uscite. Solo se il Lecce riuscirà a racimolare nove punti nelle prossime tre partite, potrà sperare nella salvezza; in caso contrario, il traguardo sarà quasi impossibile.

In generale, gli scommettitori non nutrono molte speranze nel miracolo sportivo del Lecce. Grazie ai nostri colleghi di Bookmakerbonus.it abbiamo analizzato le prossime tre gare, le ultime del campionato di Serie A che sta volgendo al termine. Il Lecce affronterà nell’ordine Bologna, Udinese e infine il Parma, tutte squadre che, ormai, hanno raggiunto, o quasi, i loro obiettivi. Per i ragazzi di Liverani non sono ammessi ulteriori errori: bisogna vincere sempre e a prescindere, sperando in buone notizie dai campi in cui sarà impegnato il Genoa (nell’ordine: domani sera al Ferraris contro l’Inter; mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo; infine, all’ultima, in casa col Verona).

Nel dettaglio, secondo i principali siti di scommesse, il Lecce è dato per sfavorito contro il Bologna, mentre contro Udinese e Parma le quote sono molto equilibrate. In particolare, Planetwin365 quota 2.39 una vittoria dei felsinei e 2.82 quella del Lecce, che giocherà già sapendo il risultato di Genoa-Inter, per la quale, gli scommettitori vedono favorita la squadra di Conte, pagata a 1.63 contro il 5,25 della vittoria del Grifone.

Cinque punti da recuperare (a parità di punti tra Genoa e Lecce si salverebbe la compagine di Nicola per aver vinto uno dei due scontro diretti), tuttavia, sono tanti, ma il compito dei giallorossi è mantenere la fiammella della speranza accesa e provarci fino alla fine: battere il Bologna e provare a vincerle tutte, e se per caso non arriverà la salvezza, l’importante sarà, come detto da mister Liverani, non avere rimorsi per poter tentare, nella prossima stagione, il ritorno in massima serie, magari facendo tesoro dell’esperienza maturata in questa stagione.