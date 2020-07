SERIE A – In diffida due giallorossi, ma nessuno squalificato per Bologna: il Giudice sportivo della 35ª

LE PAGELLE DI LECCE-BRESCIA Gabriel 6: salva in maniera decisiva in un paio di attacchi bresciani. Sul gol ospite non appare esente da colpe, anche se quel pallone di Dessena sbuca in un nugolo di gambe giallorosse. Brividi per una goffa presa aerea che stava per procurare il secondo autogol consecutivo. Meglio in altre occasioni….