CASARANO – Ufficiale, è Feola il nuovo allenatore rossazzurro: “Una gioia immensa ritornare qui”

MIster Vincenzo Feola guiderà il Casarano nella stagione sportiva 2020/21. Lo ha comunicato poco fa il club rossazzurro. Queste le prime impressioni dell’ex calciatore anche del Casarano.

“Ho ricordi stupendi di Casarano, è un onore tornare qui dove ho giocato, nel 1993, è una gioia immensa che la società abbia pensato a me. Non ci ho pensato due volte ad accettare, sono entusiasta. Che campionato sarà? Strano, perché dovremmo vedere dopo la pandemia cosa ci aspetterà. Casarano è una piazza ambiziosa e vorrà migliorarsi rispetto all’anno scorso, ci sono i presupposti per poter fare bene”.

Sulla rosa: “La si costruirà di comune accordo con la società, si parte da un’ottima intelaiatura. Sono gli ‘uomini’ che fanno vincere i campionati, il profilo umano, quindi, deve essere privilegiato nella costruzione della rosa. Anche i giovani sono molto importanti: un campionato di primo piano passa anche dai giovani bravi e ambiziosi. Mi metterò subito al lavoro. Ancora un grazie alla società per l’opportunità concessami e un caloroso saluto a tutta la tifoseria rossazzurra, di cui conosco bene la grande passione e competenza”.

Il commento del presidente Giampiero Maci: “Siamo molto contenti che mister Feola abbia sposato il nostro progetto entrando subito in armonia con il nostro modus operandi. Il fatto, poi, che abbia indossato la nostra maglia in una stagione indimenticabile per la piazza aggiunge quel pizzico di orgoglio nella scelta operata. Conosciamo tutti mister Feola, prima da calciatore, poi da allenatore importante e vincente in contesti altrettanto importanti. Da questo momento in avanti, di concerto con la direzione sportiva, il mister lavorerà per la costruzione della rosa 2020-2021. A mister Feola il benvenuto nel mondo rossazzurro, che lui conosce molto bene”.