OTRANTO – Il presidente De Cagna: “Salvezza e valorizzazione dei giovani. Mercato? Sorpreso da alcune cifre esorbitanti…”

Poco più di un mese fa, il presidente dell’Otranto, Giovanni Mazzeo e l’ex patron dello Scorrano, Giuseppe De Cagna, hanno dato vita ad un’importante fusione, facendo nascere ufficialmente una nuova realtà del calcio salentino pugliese, che risponde al nome di Asd De Cagna 2010 Otranto, ai nastri di partenza nel prossimo campionato di Eccellenza.

Un passo importante, tra due società che, già nel corso degli ultimi anni, hanno mostrato una buona collaborazione tecnica, puntando anche alla valorizzazione di alcuni giovani. Ed è proprio sui giovani che si incentrerà il nuovo progetto idruntino, come ci spiega in esclusiva il presidente De Cagna.

LA STAGIONE CHE VERRÀ – “Ovviamente quello di Eccellenza resta sempre un campionato molto difficile ed affascinante, non a caso si tratta del massimo campionato regionale. Noi, dal canto nostro, cercheremo di costruire innanzitutto una base societaria solida, dando vita ad un organico che vede al centro del progetto i giovani. Nella costruzione della rosa, non si potrà non tenere conto di tutto ciò che è stato fino ad oggi e che probabilmente potrà essere anche in futuro, quindi occorrerà sempre lavorare con criterio senza provare a strafare. A differenza della passata annata, per quanto mi riguarda, si avranno dei costi maggiori, anche per ciò che riguarda le trasferte, quindi servirà bilanciare ogni cosa. Il nostro obbiettivo sarà quello di provare a fare un campionato tranquillo, con la salvezza che rappresenta il nostro traguardo principale, salvezza da raggiungere come già detto, provando a valorizzare i nostri giovani, come già successo nelle passate stagioni”.

NUOVA ROSA E MOVIMENTI DI MERCATO – “Credo che l’Otranto in questi anni abbia dimostrato di avere in rosa dei calciatori importanti per la categoria. Ovviamente si partirà da questa base. Anche il De Cagna ha dimostrato di avere dei prospetti interessanti, quindi, mescolando le due rose saremo già a buon punto, poi senza dubbio si tenterà di chiudere alcune operazioni in entrata, a seconda di quelle che saranno le richieste del nostro tecnico. La società è già al lavoro ed alcune trattative sono già ben avviate, ma onestamente sono rimasto sorpreso da alcune richieste fatteci pervenire da alcuni calciatori, per il quale sembra che non sia successo veramente nulla. Nell’assistere ad alcune trattative, ho notato totale indifferenza per quella che è l’attuale situazione in Italia, con cifre davvero esorbitanti per la categoria, quando ancora non sappiamo ancora se la stagione partirà o meno. Noi comunque come Asd De Cagna 2010 Otranto, lavoreremo sempre con occhio al budget, perchè questo non è certamente il momento storico adeguato per fare follie“.