LECCE – Coda, si sommano i titoli: i suoi colleghi lo eleggono “miglior calciatore di marzo”

Non solo “miglior giocatore di marzo” secondo i follower della pagina Facebook della Serie B, ma anche secondo i suoi colleghi calciatori professionisti, rappresentati dall’Aic, in vollaborazione con la rivista “L’ultimo uomo”. Si sommano i riconoscimenti per il bomber del Lecce, Massimo Coda, attuale capocannoniere con 21 reti.

Mese di marzo devastante per l’Hispanico giallorosso: dopo essere andato in bianco contro l’Entella (giocando, però, solo dieci minuti più recupero), Coda ha messo in serie quattro doppiette di fila, contro Reggiana, Chievo, Venezia e Frosinone, eguagliando il record di Giampaolo Pazzini, con la maglia del Verona, nella stagione 2016-17. A livello personale, poi, con il rigore trasformato a Pisa, il 9 giallorosso ha eguagliato il proprio record di gol stagionali di due stagioni fa – 21 – con la maglia del Benevento.

(foto: Coda abbracciato dai compagni dopo un gol – ©SalentoSport/Coribello)