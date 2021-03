LECCE – Coda, un mese perfetto: l’Hispanico è il miglior calciatore di marzo. Corini può eguagliarlo tra i tecnici

Un mese perfetto per Massimo Coda, bomber del Lecce vice capolista in Serie B. La Lega B, con un sondaggio tra gli utenti della sua pagina Facebook, ha eletto l’Hispanico giallorosso “miglior giocatore del mese di marzo 2021”, grazie ai tanti consensi ricevuti da sportivi, appassionati e non, in seguito agli otto gol (quattro doppiette consecutive) messi a segno contro Reggiana (7 marzo), Chievo (13 marzo), Venezia (16 marzo) e Frosinone (20 marzo).

Coda ha battuto la concorrenza dei suoi compagni di squadra Christian Maggio e Morten Hjulmand, ma anche di: Alessandro Russo (V. Entella), Stefano Giacomelli (Vicenza), Davide Marsura (Pisa), Mattia Aramu (Venezia), Wladimiro Falcone (Cosenza), Norbert Gyomber (Salernitana), Federico Proia (Cittadella), Jesse Joronen (Brescia) e Nicolò Casale (Empoli).

La vittoria di Coda può essere bissata da quella di mister Eugenio Corini, in corsa, come allenatore del mese, insieme a Domenico Di Carlo (Vicenza), Alessio Dionisi (Empoli), Pep Clotet (Brescia) e Fabrizio Castori (Salernitana).

(foto: M. Coda, ©SalentoSport/Coribello)