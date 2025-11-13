LECCE – Cinque reti al Manfredonia. Doppietta per Maleh, in gol anche Sottil

Giovedì con partitella amichevole per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha approfittato della sosta per le nazionali per mantenere il ritmo partita e testare condizione e automatismi in un’amichevole disputata contro il Manfredonia. La gara, giocata al Via del Mare, è terminata con il punteggio di 5-1 per i giallorossi, in un test utile soprattutto per i giocatori meno impiegati finora in campionato.

L’allenatore abruzzese ha dovuto fare a meno dei numerosi nazionali impegnati con le rispettive selezioni: Berisha e Ramadani, protagonisti oggi nelle qualificazioni mondiali in Andorra, oltre a Gaspar, Coulibaly, Camarda, Kovac e Tiago Gabriel, tutti convocati dalle loro rappresentative.

Nel Lecce si è rivisto in grande spolvero Maleh, autore di una doppietta che conferma il suo pieno recupero dopo un periodo complicato. Le altre reti giallorosse della prima frazione portano la firma di Kaba e Pierotti, mentre nella ripresa è stato Sottil a chiudere i conti con la quinta marcatura. Per gli ospiti, allenati da Luigi Pezzella, in gol il punto della bandiera nel secondo tempo.

Da segnalare il lavoro personalizzato di Lameck Banda, che prosegue nel suo percorso di recupero e gestione dei carichi in vista della ripresa del campionato.

Il gruppo tornerà ad allenarsi domani mattina al “Via del Mare”, dove lo staff tecnico ha programmato una singola sessione di lavoro.

L’obiettivo è già puntato sulla sfida di domenica 23 novembre alle ore 18, quando il Lecce farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico. Un impegno di grande prestigio e difficoltà, contro una squadra che in casa ha costruito gran parte dei propri successi. Di Francesco e i suoi vogliono presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile, con la convinzione di poter “rubare punti” come auspicato nei giorni scorsi dal capitano Wladimiro Falcone.