AMATORI – Acli Over 30 e Acli Over 40 Lecce: risultati 3ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 3
Le.Ca. Racale-Gi.Al. Galatina 4-1
NT San Cassiano-Scorrano oggi
Matino Sportiva-Marco Tunno Maglie 0-3
Palmariggi-Parabita City 0-2
GS Castiglione-Grifoni Soleto 1-1
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 9
Le.Ca. Racale 6
Scorrano 6
Matino Sportiva 6
Gi.Al. Galatina 6
Grifoni Soleto 4
Parabita City 3
Gs Castiglione 1
Nt San Cassiano 0
Palmariggi 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4 + recupero
NT San Cassiano-Scorrano 13/11 h 20.30
Grifoni Soleto-Le-Ca. Racale 15/11 h 14.30
Palmariggi-NT San Cassiano 15/11 h 15
Gi.Al. Galatina-Matino Sportiva 15/11 h 17.30
Scorrano-Castiglione 17/11 h 20.30
Marco Tunno Maglie-Parabita City 17/11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
5 RETI: R. Avantaggiato (MT Maglie);
4 RETI: M. De Donno (MT Maglie);
3 RETI: A. Chirilli (MT Maglie), D. Cotardo (Scorrano), G. Cretì (Parabita City), M. D’Amilo (Le.Ca. Racale)
…
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 3
Ugento-Acas Salve oggi
Pedone C. Salento-Rudianus 1-3
Alliste-Rossoblù Tricase 2-0
Ascla Atl. Tiggiano-Presicce Acquarica 0-1
Capo di Leuca-GAC Taurisano 2-1
CLASSIFICA
Ugento 6
Presicce-Acquarica 6
Acas Salve 6
Alliste 6
Capo Di Leuca 6
Rossoblu Tricase 3
Ascla Tiggiano 3
Gac Taurisano 3
Rudianus 3
Pedone C. Salento 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4 + recupero
Ugento-Acas Salve 13/11 h 20.30
Gac Taurisano-Ascla Tiggiano 14/11 h 20.30
Acas Salve-Capo di Leuca 15/11 h 14.30
Rossoblù Tricase-Pedone C. Salento 15/11 h 15
Presicce Acquarica-Alliste 15/11 h 15
Rudianus-Ugento 17/11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
3 RETI: A. Corsano (Presicce Acquarica)
2 RETI: G. Bernotti (Gac Taurisano), A. Calabrese (Acas Salve), S. Manco (Alliste)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 3
Supporters Casarano-Lucugnano 0-10
Amici Muro L.-V. Casarano 2-0
CD Otranto-Real Collepasso 2-4
Galatone-Matino Sportiva 0-2
Casaranese-Cannole n.d.
FC Casarano-Sp. Sanarica 5-0
CLASSIFICA
Lucugnano 7
Amici Muro Leccese 7
FC Casarano 6
Casaranese 6
Matini Sportiva 6
Virtus Casarano 6
Real Collepasso 4
Cannole 3
CD Otranto 3
Sp. Sanarica 1
Spongano 0
Galatone 0
Supporters Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4
Sp. Sanarica-Spongano 15/11 h 15
Real Collepasso-Supp. Casarano 16/11 h 9.30
Casaranese-V. Casarano 16/11 h 9.45
Matino Sportiva-Amici Muro Leccese 16/11 h 10
Lucugnano-Galatone 17/11 h 20.30
FC Casarano-Cannole 17/11 h 20.30
Riposa Otranto
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
8 RETI: A. Toma (Matino Sportiva);
6 RETI: A. Dhimaj (CD Otranto);
5 RETI: E. Latino (Matino Sportiva), F. Pisanello (V. Casarano)
(…)