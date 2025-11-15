Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 14ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C 10 secondi ago

LIVE! SERIE C/C – Risultati 14ª giornata, classifica e prossimo turno

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 15

ven. 21/11 h 20.30: A. Cerignola-Crotone;

sab. 22/11 h 14.30: Giugliano-Casarano, Siracusa-T. Altamura, Sorrento-Casertana, Trapani-Foggia; h 17.30: Monopoli-AZ Picerno;

dom. 23/11 h 12.30: Cavese-Atalanta U23; h 14.30: Catania-Latina, Cosenza-Benevento; h 17.30: Salernitana-Potenza

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

Tags: