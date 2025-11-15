ATLETICO RACALE – Cimino: “Contro il Taranto sarà una giornata storica. Siamo pronti a dare il massimo”

Racale si appresta a vivere una giornata che rimarrà negli annali. Domenica alle 14.30 al “Basurto” la squadra di Pietro Sportillo affronterà il Taranto, società che – nonostante le ultimi vicissitudini – ha vissuto i fasti del calcio professionistico ad alti livelli.

L’Atletico si presenta alla sfida in un periodo di grande forma, reduce dal successo di Spinazzola che ha spinto i biancazzurri al quinto posto assoluto. Il presidente biancazzurro Francesco Cimino parla della situazione in casa Atletico e della prossima sfida col Taranto che definisce “storica”.

Domenica arriva il Taranto, squadra che non ha bisogno di presentazioni. Come si appresta il Racale ad affrontare una delle più serie candidate alla vittoria del campionato?

Partiamo col dire che è un evento storico per la nostra città. Non era mai accaduto prima che una squadra del Racale si incrociasse calcisticamente con una squadra così importante e blasonata come il Taranto. Il Racale si sta preparando con grande determinazione per affrontare il Taranto, una squadra di grande prestigio e con l’obiettivo dichiarato di cercare di vincere il campionato. La chiave sarà mantenere la calma e avere un approccio tattico solido. I ragazzi dovranno essere concentrati, e lo sono, e pronti a dare il massimo, sfruttando le proprie qualità e la forza della squadra cercando di limitare le opportunità degli avversari. Sarà importante anche il supporto del pubblico, che può fare la differenza in partite di questo calibro pertanto spero sarà numeroso.

Quinto posto assoluto a metà novembre: è una posizione che ritieni giusta per il gioco messo in mostra dal Racale?

Il quinto posto è sicuramente una posizione soddisfacente, soprattutto considerando l’intensità del campionato di questa stagione sportiva. Come dico sempre può essere definito un campionato di serie D/2. Il Racale fino ad ora ha mostrato una buona organizzazione e un gioco propositivo. Stiamo facendo bene e ci stiamo divertendo. Ci sono sempre margini di miglioramento ma per ora sta andando tutto bene. La squadra dovrà continuerà a lavorare sodo perché non siamo nemmeno alla meta del campionato.

Quanto e come incide il lavoro di mister Sportillo sui ragazzi?

Il lavoro di mister Sportillo, insieme allo staff tecnico ed al Ds, ha avuto un impatto significativo sui ragazzi. La sua capacità di motivare e far crescere i giocatori è evidente. Ha instillato una mentalità vincente e un forte spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare le sfide di un campionato così duro. Le sue scelte tattiche e il modo in cui gestisce il gruppo sono sicuramente fattori chiave nel rendimento della squadra. Ha valorizzato molto i giovani e questo mi dà una ulteriore soddisfazione.

Il mercato di dicembre sarà occasione di rinforzo della squadra o ci saranno cambiamenti profondi?

Il mercato di dicembre potrebbe essere un’opportunità per rinforzare la squadra, ma non necessariamente porterà a cambiamenti profondi. La dirigenza valuterà attentamente le esigenze della squadra e cercherà di apportare miglioramenti mirati, sia per coprire eventuali lacune che per aggiungere qualità. È un momento cruciale per costruire una rosa competitiva per la seconda parte della stagione.

Cosa o chi ti ha sorpreso in positivo in questa prima parte di stagione tra i tuoi calciatori?

In questa prima parte di stagione, alcuni giovani calciatori hanno sorpreso in modo positivo con le loro prestazioni. Potrebbe trattarsi di giovani talenti che stanno emergendo accostati ad una valorizzazione di giocatori più maturi che hanno trovato una nuova dimensione sotto la guida del mister. La loro determinazione e impegno in campo hanno sicuramente contribuito ai risultati ottenuti finora e rappresentano una base solida su cui costruire per il futuro, a conferma di quello che è il nostro motto ‘Dai primi calci alla prima squadra’. Ringrazio i ragazzi che hanno dato fiducia alla società e che hanno trovato un ambiente sano in cui esprimersi al meglio. Sono sicuro che si faranno trovare pronti per questa importantissima nel campionato unico di Eccellenza.