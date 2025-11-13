COPPA PUGLIA – Andata secondo turno: i risultati
Di seguito il quadro dei risultati delle gare di andata del secondo turno di Coppa Puglia.
Redheart Sannicandro-Audace Cagnano 3-2
Virtus Sammarco-San Giovanni Rotondo 3-0
Sant’Agata di Puglia-Troia 3-3
Real Zapponeta-Etra Barletta h 18
Eagles Bisceglie-Molfetta Sportiva 3-0 a tav.
Real Sannicandro-Olimpia Bitonto 2-1
La Bari Sportiva-Trianum 2-2
Pro Gioia-FC Santeramo 2-2
Kids Club Conversano-Fasano 2-1
Atl. Pezze-S. Vito 2-5
Real Mottola-Atl. Palagiano 6-2
Pro Massafra-Giovani Cryos 2-2
San Giorgio-Don Bosco Manduria h 18
Latiano-FC Manduria 0-3
Real Cellino-Virtus San Pancrazio 0-2
San Pietro Vernotico (Cursi)-Pol. Galatone 3-0
Poggiardo 91-Soccer D. Parabita 1-0
Ruffano-Capo di Leuca 2-3
Atl. Carmiano Magliano-Veglie 1-0 (ritorno primo turno, qualificato Atl. Carmiano Magliano)