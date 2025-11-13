TENNIS – CT Maglie, servirà la lotteria dei playout per confermarsi in A2

Non basta il successo contro Eur Roma al CT Maglie per evitare la lotteria dei playout.

Senza gli stranieri Tiago Manuel Dias Pereira e Max Alcala Gurri, i salentini diretti dai tecnici Michele Pasca, Ivan De Nitto, Marco Cezza, Marco Baglivo e Giorgio Gervasi si sono schierati con Silvio Mencaglia, Giorgio Ricca, Riccardo Manca e Dennis Ciprian Spircu. Il CT Maglie ha vinto per 4-2 il confronto coi capitolini ma, per differenza incontri vinti col Pavia, sono costretti agli spareggi salvezza.

Si attende ora di conoscere l’esito del sorteggio dei playout. Nel primo turno il CT Maglie giocherà in casa il 23 novembre contro la quarta classificata di un altro girone. La vincente rimarrà in A2 mentre la perdente affronterà un altro round salvezza.