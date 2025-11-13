BOXE – “El Dynamite” Santoro torna sul ring: a Lecce la sfida per la cintura IBE

Antonio “El Dynamite” Santoro torna sul ring il 16 novembre al palazzetto “San Giuseppe da Copertino” di Lecce per “La Notte dei Gladiatori”. Affronterà l’argentino Sergio Javier Escobar nel match principale, valido per la cintura intercontinentale IBE dei pesi welter. L’evento è organizzato dal Team Helios Lecce dei maestri Andrea Presicce e Sandro Centonze.

Per la prima volta nel pugilato salentino, padre e figlio combatteranno nello stesso galà: in programma anche il match dilettantistico di Nicholas Santoro.

Santoro sr. ringrazia il manager Davide Giordano e il suo team per l’opportunità. Dopo il titolo IBE Local conquistato a Roma, punta ora al secondo trofeo davanti al pubblico di casa. Il suo record è di 18 vittorie, 7 sconfitte e un pari, mentre Escobar conta 28 successi, 5 pari e 46 sconfitte. La serata proporrà anche due match internazionali di kickboxing. Numerosi incontri dilettantistici di pugilato, k-1 e muay thai completeranno il programma. L’evento inizierà alle 15 e si concluderà in tarda serata, promettendo spettacolo e adrenalina.