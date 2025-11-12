LECCE – Si ritorna all’Acaya pro-tempore: il motivo
Il Lecce continua la propria preparazione presso l’Acaya Golf Resort, dove la squadra si allenerà ancora per almeno tre o quattro settimane. La decisione è legata ai lavori di manutenzione e trasemina in corso sui campi del Centro Sportivo di Martignano, sede abituale degli allenamenti giallorossi.
Sul campo numero 1 “Graziano Fiorita” è stata effettuata, come da programma, la trasemina, una pratica agronomica fondamentale che consiste nel cambio della tipologia di erba per garantire la massima resa e resistenza del manto durante i mesi più freddi. Si tratta di un intervento indispensabile per affrontare al meglio il periodo invernale, quando le basse temperature mettono a dura prova i terreni di gioco.
Il campo numero 2 del centro sportivo, invece, sarà pronto nel mese di dicembre.