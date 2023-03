LECCE – C’è Abisso per la sfida del “Franchi”. Precedenti, ok le ultime quattro

Ultimo allenamento stamattina per il Lecce prima della rifinitura di domani. All’Acaya era assente Pongracic, con Dermaku impegnato nel solito lavoro di ricondizionamento. Domani mattina la rifinitura al Via del Mare, quindi la conferenza stampa di Baroni (ore 12.40) e la partenza con un charter per Firenze.

Intanto, è stato designato l’arbitro di Fiorentina-Lecce: sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, già in campo in altre sei partite dei giallorossi col bilancio di una sola vittoria (Lecce-Ascoli dello scorso campionato) e ben cinque sconfitte.

Per quanto concerne i precedenti, a Firenze ne sono stati giocati 17 (uno in Coppa Italia) con nove vittorie viola, quattro pareggi e quattro vittorie salentine, l’ultima delle quali lo 0-1 del torneo 2019-20 con gol di La Mantia (30 novembre 2019). A onor di cronaca, il Lecce, secondo quanto recitano gli archivi, è uscito imbattuto dal “Franchi” nelle ultime quattro partite: vittoria 1-2 nel 2005-06, pari per 1-1 nel 2010-11, vittoria per 0-1 nel 2011-12 (Di Michele su rigore) e lo 0-1 del 2019 succitato. La Fiorentina non batte il Lecce in casa dall’1-0 del campionato di Serie A 2005-06 (gol di Toni, 5 febbraio 2006). Il pareggio è il risultato che manca da più tempo: l’ultimo risale a oltre trent’anni fa: lo 0-0 del 25 novembre 1990 (dati wlecce.it). All’andata (17 ottobre ’22), invece, fu 1-1 con gol di Ceesay e Kouame.