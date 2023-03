TENNIS – Serie C donne, al via il campionato: per il Ct Lecce il primo ostacolo è Torre S. Susanna

Al via, domenica 19, il campionato nazionale femminile di tennis di Serie C a squadre. Ci sarà anche il Circolo Tennis Lecce, capitanato da Juan Iliev, che esordirà in casa, a partire dalle ore 10, contro il Circolo Tennis Smash di Torre Santa Susanna.

La squadra leccese è composta dalla presidente-giocatrice Alessandra Termini (3.1) e da Giorgia Sticchi (2.7), Andreina Pino (2.6), Giulia Porzio (2.6), Ginevra Puce (3.3), Francesca Viola (3.3) e Anna Giliberti (3.3). ù

Dopo aver perso la finale playoff nella scorsa edizione, quest’anno il Ct Lecce punta al salto di categoria. Il calendario, dopo la sfida al Torre Santa Susanna, prevede quelle del 26 marzo in casa contro il Ct Altamura; del 2 aprile, in trasferta contro il Sg Angiulli Bari; del 16 aprile in casa contro il Ct Manfredonia; del 23 aprile contro il Ct Taranto e del 30 aprile contro il Tennis Nilaya.