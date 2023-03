PROMOZIONE – Finale andata Coppa Italia, la Nuova Spinazzola passa a Mesagne

La Nuova Spinazzola vince per 1-3 la gara d’andata della finale di Coppa Italia Promozione 2022-23 sul campo del Mesagne. A decidere l’incontro sono state la doppietta di Sisalli (19′ e 26′) e il gol di Magnifico (83′) per i baresi, mentre il momentaneo gol dell’1-2 per il Mesagne è siglato da Schirinzi (55′) su rigore.

La gara di ritorno si giocherà a Spinazzola il 30 marzo prossimo. Si mette male per il Mesagne che, per sollevare la Coppa, dovrà vincere con almeno tre gol di scarto in terra barese.

L’anno scorso, la Coppa Italia Promozione fu vinta dal Foggia Incedit, che, nella doppia finale, ebbe la meglio sull’Avetrana.