LECCE – Calciomercato, Dilrosun e Romero i principali obiettivi

Nonostante il buon campionato sin qui disputato, il Lecce ha bisogno di operare sul mercato di gennaio. Questo perché i punti di distacco dalle ultime tre classificate non possono ancora far dormire sonni tranquilli ai giallorossi, che faranno di tutto per salvarsi. Possibilmente prima che il campionato entri nella sua fase più calda, ovvero aprile-maggio, durante la quale le squadre che hanno ancora qualche chance di raggiungere l’obiettivo prefissato lotteranno fino all’ultimo. Ecco perché provare a ingaggiare Dilrosun, 25enne attaccante esterno del Feyenoord, non è un vezzo invernale quanto una necessità. La sua capacità di allargare il gioco accentrando su di sé gli avversari è quello che servirebbe ai giallorossi, che sono alla ricerca di soluzioni tattiche innovative in grado di renderli maggiormente letali in avanti. Anche se stiamo parlando di calciatore semisconosciuto che molto probabilmente non scalderebbe i cuori dei tifosi salentini, ce n’è un altro che al contrario esalterebbe la piazza: Luka Romero.

UNA SCOMMESSA SUGGESTIVA CHE SI PUÒ VINCERE – Il Lecce oltre a Dilrosun starebbe pensando a Luka Romero, talento cristallino del Milan che non sta trovando il minutaggio necessario per crescere. L’idea sarebbe di prenderlo in prestito almeno sino a fine stagione, anche se, il presidente Sticchi Damiani, giorni fa, ha precisato che il suo club è contrario ai prestiti secchi, salvo casi particolari. Tale affare, qualora si concretizzasse, sarebbe un bel colpo per i giallorossi, che hanno bisogno di un po’ di qualità in mezzo al campo per riuscire a conquistare la salvezza. Questo infatti è l’obiettivo stagionale, come ci ricordano i migliori bookmaker in Italia che si possono facilmente consultare su OddsChecker, sito che tra le altre cose si occupa di ordinarli, elencandone i bonus scommesse e i punti di forza indispensabili all’utente per poter fare la propria scelta. Romero ha dalla sua non soltanto l’età e il fatto che possa occupare più zone del campo, centrocampo e attacco, ma anche la capacità di saltare l’uomo facilmente grazie a un preciso dribbling in velocità. Il fatto che anche il Como stia pensando a questo talento dell’U21 argentina è un segnale che non c’è più tempo da perdere. Il Lecce potrebbe superare la concorrenza facendo leva sul fatto che giocare titolare in Serie A è meglio che farlo in B, soprattutto se l’obiettivo è quello di crescere professionalmente. Che poi è lo scopo dell’ex Lazio, che vuole a tutti i costi dare un senso alla sua carriera, che, a detta di chi lo ha allenato, non potrà che essere rosea. Qualora i giallorossi dovessero spuntarla, Romero probabilmente permetterebbe al trio d’attacco di rifiatare – in particolare a turno uno dei due esterni Strefezza e Banda si accomoderebbe in panchina. Oppure potrebbe rinforzare la mediana che concentrerebbe la sua mole di gioco per imbeccare in avanti la punta centrale Piccoli. Starà a mister D’Aversa decidere, inserendolo con calma evitando qualsiasi forzatura in modo da non bruciarlo. Perché il ragazzo è forte ma ha bisogno di credere in se stesso e non gli si potrà chiedere tutto e subito.

UN DIFENSORE FAREBBE COMODO, MEGLIO SE ALTO E PIAZZATO FISICAMENTE – Tra i rumor (minori) di mercato ci sono quelli che interessano il reparto difensivo. Nelle ultime ore sta circolando la voce per cui il Lecce vorrebbe portare in Salento lo stopper del Celtic Lagerbielke (su cui c’è anche il Genoa). Svedese classe 2000 alto e fisicato, è un’ottima torre in grado di segnare qualche rete quando chiamato a salire durante i calci d’angolo. La sua caratteristica principale è che dispone di un ottimo senso della posizione nonostante la giovane età. Insomma, stiamo parlando di un buon prospetto da tenere d’occhio che arriverebbe attraverso il prestito secco. Essendo il suo ingaggio troppo alto per le casse salentine, questa sarebbe l’unica formula possibile. Certo, il Celtic preferirebbe lasciare andare il difensore soltanto nel caso in cui qualche club si impegnasse a riscattarlo. Vedremo. C’è da dire che il fatto che Lagerbielke abbia lo stesso procuratore di Almqvist, calciatore che in estate è sbarcato in prestito a Lecce, è una carta in più da giocarsi. Per potersi salvare anticipatamente senza dover soffrire questo e altro.