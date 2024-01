PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati della prima giornata di triangolare e quadrangolare

Si sono giocate nel tardo pomeriggio/serata di ieri tre partite di Coppa Italia Promozione.

Per il quadrangolare, Lucera batte Canusium 4-1; Virtus Palese-Atletico Acquaviva 1-1. Le gare di ritorno del primo round sono in programma per il prossimo 25 gennaio. Le due vincenti, poi, si affronteranno, in gare di andata e ritorno (8 e 22 febbraio), da cui uscirà il nome della prima finalista.

Nel triangolare, invece, larga vittoria del Galatina sul Talsano per 4-1 (Oltremarini doppietta, Macaluso autogol e Diaz per il Galatina; Conte per il Talsano). Turno di riposo per la Rinascita Refugees, terza squadra del triangolare, che, il prossimo 25 gennaio, andrà a far visita al Talsano nella seconda giornata; il Galatina ritornerà in campo nella terza e ultima giornata, in programma l’8 febbraio, sul campo della Rinascita Refugees. Chi vincerà il gironcino a tre sarà l’altra finalista di Coppa.