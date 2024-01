LECCE – Gendrey: “Prolungamento? Non ho avuto dubbi, qui mi sento come a casa”

Valentin Gendrey, il giocatore di movimento con più minuti della rosa del Lecce, sabato a segno per la prima volta con la casacca giallorossa, è stato protagonista della conferenza stampa odierna.

“Sono contento per la fiducia che il mister mi dà. Spiace per il pareggio col Cagliari, ma, sinora, abbiamo trovato un ottimo equilibrio di squadra. Sono arrivato qui dalla Serie B francese e non posso che ringraziare il direttore Corvino. Poi sono arrivati anche Oudin e Blin, tra di noi ci troviamo davvero bene. Con Oudin ho esultato perché, quando lui fece il primo gol, l’assist glielo feci io e, questa volta, le parti si sono invertire. Lo schema è provato in allenamento. Il prolungamento? Non ho avuto dubbi, qui con la mia famiglia stiamo benissimo, mi sento a casa e mi piace girare per la città e sentire il calore della gente. Con la Lazio è sempre difficile, in particolare fuori casa, dove, in questa stagione, abbiamo perso troppi punti anche per mancanza di concentrazione, come successo con la Roma. Dobbiamo cercare di essere più cinici e cattivi sotto porta, speriamo di farlo domenica prossima”.

Intanto prosegue la settimana di preparazione a Lazio-Lecce di domenica ore 12.30. Al netto degli assenti in Coppa d’Africa, oggi la squadra si è allenata al gran completo, ad eccezione di Sansone che ha svolto differenziato. Domani allenamento all’Acaya.